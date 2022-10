Microsoft kom tirsdag kveld rutinemessig med sikkerhetsoppdatering til en rekke av selskapets produkter. I alt skal mer enn 80 sårbarheter ha blitt fjernet.

Men de kom ikke med noen sikkerhetsoppdatering til Exchange Server, Microsoft-produktet som kanskje er mest utsatt for cyberangrep for tiden. Det er dermed uklart når disse kommer.

Ifølge Zero Day Initiative (ZDI) er det to sårbarheter i Exchange som nå aktivt utnyttes i angrep. ZDI kjøpte tilgang til informasjon om de to sårbarhetene allerede i begynnelsen av september og varslet Microsoft kort tid etter.

ProxyNotShell

De to sårbarhetene har til sammen fått navnet ProxyNotShell av sikkerhetsforskeren Kevin Beaumont. ProxyNotShell har mye til felles med en kjede av sårbarheter som ble utnyttet i angrep mot Exchange Server i 2021. Denne ble kalt for ProxyShell.

Microsoft har publisert informasjon om ProxyNotShell på denne siden, men den har ikke blitt oppdatert siden 8. oktober. På den aktuelle siden er det beskrevet hvordan Exchange Server kan konfigureres for at ProxyNotShell-sårbarhetene ikke skal kunne utnyttes i Exchange Server 2016 og Exchange Server 2019.

Microsoft anbefaler for øvrig sterkt at fjerntilgangen til PowerShell deaktiveres for alle ikke-administrator-brukere i hele virksomheten til kundene.

Kunder med Exchange Online-tjenesten behøver ikke gjøre noe.