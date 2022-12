Tilbyr enda sterkere glass på mobilen

Det er et race inni mobilene for å ha den raskeste prosessoren. Men det foregår også et på utsiden. Glasset som dekker skjermen, kommer i stadig nye utgaver. Nå lanserer Corning sin nye toppkvalitet, Gorilla Glass Victus 2. Det skal hindre at glasset foran sprekker når mobilen faller ut av hendene på brukeren. For det gjør den jo av og til.

Victus 2-glasset vil gi bedre motstandsdyktighet mot sprekker når det faller ned på betong og asfalt, uten at det går ut over ripefastheten til forrige generasjon Victus. Glasset er altså litt seigere og like hardt.

Corning har spurt brukere i Kina, India og USA hva som er viktigst når de velger en telefon, og 84 prosent svarer holdbarhet. Det handler nok litt om hvordan spørsmålet ble stilt før tallet havner i en pressemelding, men at det er viktig, er det liten tvil om.

Tyngre mobiler

Det har vært utfordrende for Corning å lage glass til mobiler som får stadig større skjermer og som har økt i vekt. Dagens mobiler er i snitt 10 prosent større og 15 prosent tyngre enn de var for fire år siden. Kravet til forskerne har vært å lage et som holder selv om brukeren mister mobilen ut av hånden når det tas en selfie. Selv med mobiler som er større og tyngre.

Corning sier at de har testet Gorilla Glass Victus 2 i en rekke falltester og at det holder om det faller én meter ned på betong. Konkurrerende glass i aluminiumsilikatglass sprakk fra en halvmeter eller lavere. Sier de, altså.

Men at Gorilla Glass har vært en suksess, er det ingen tvil om. Det er solgt mer en åtte milliarder enheter med det beskyttende glasset i ulike former. Før talte de generasjonene fra en til seks. Men i stedet for 7 kalte de den nye generasjonen for Victus. Så Victus 2 ør altså være generasjon 8.

Kjemisk endret

Alle typene Gorilla Glass er kjemisk behandlet i smeltet, veldig varmt kaliumsalt for å øke overflatestyrken. I en slik behandling byttes mindre natriumioner ut med større kaliumioner. De store ionene tar mer plass i overflaten på glasset og gir et tynt lag med en slags innebygget kompresjon som er utgangspunkt for styrken. Gjennom generasjoner har ripefastheten økt kraftig, og det har også evnen til å tåle slag.

Kommer snart

Ifølge Corning skal Gorilla Glass Victus 2 komme i toppmodeller snart. Det blir neppe feil å gjette på at det er Samsungs nye S23-mobiler som får æren av å være først ute.