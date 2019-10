Tillitsvalgt i El og IT-forbundet etterforskes for underslag

Økokrim etterforsker saken, der en tillitsvalgt i EL og IT-forbundet i Rogaland er anmeldt for underslag.

Dette skriver avisen Sunnhordaland, som først omtalte saken.

Leder Arvid Erga i EL og IT Forbundet distrikt Rogaland ser alvorlig på saken, skriver fagbladet Fri Fagbevegelse.

– I utgangspunktet har vi jobbet med dette siden slutten av august. Dette er en høyt betrodd tillitsvalgt som det kan se ut som har begått et grovt tillitsbrudd, sier Erga til avisen.

Leder i Rogaland Elektromontørforening, Øyvind Wallentinsen, bekrefter overfor avisa at det er levert inn anmeldelse av forholdet.

Foreningen organiserer medlemmer innen elektroinstallasjon i Rogaland fylke.

Skal ha pågått i flere år

Politet har mottatt anmeldelsen, og saken er nå under etterforskning. Det bekrefter etterforsker innen økonomisk kriminalitet, Tom Haugen Barvik i Sør-Vest politidistrikt til fagbladet Nettverk.

Det skal være mistanke om at det er underslått et betydelig beløp og at forholdet skal ha pågått over flere år.

– På grunn av at dette for oss har vært uoversiktlig, ønsket vi at politiet skulle se nærmere på saken. Derfor leverte vi inn en anmeldelse, sier fagforeningsleder Erga.

Det skal ikke ha forekommet tilsvarende saker i distriktet, så langt tillitsvalgte i Rogaland kjenner til.

Vil få konsekvenser

Erga sier til Fri Fagbevegelse at underslaget får konsekvenser for rutinene de følger i forbindelse med innlevering av regnskap.

– Vi har begynt å se på rutinene våre og gjennomgår dem for å se hva som kan ha skjedd og hva som kan gjøres for å unngå saker som dette i framtida, sier han.

Forbundsleder Jan Olav Andersen kommenterer at de nå jobber tett sammen med distriktet for å avdekke de faktiske forholdene i det som ser ut til være en svært alvorlig sak.

– Vi avventer nå politiets konklusjoner før vi går ut med ytterligere informasjon om saken, sier Andersen.