Tilsyn og dagbøter avsluttet for Helseplattformen

Dagbøtene løp fra 20. desember. Et tilsyn 23. desember viste at de siste feilene var rettet, og dagbøtene avsluttes dermed etter to dager, opplyser Tilsynet for universell utforming av IKT (Uu-tilsynet).

Tilsynet avdekket tidligere i høst 119 enkeltfeil innenfor 12 av 14 enkeltkrav.

Feilene innebar at løsningen ikke kunne brukes på like vilkår av alle, og Helseplattformen AS brøt med kravene i likestillings- og diskrimineringsloven, ifølge tilsynet.

Seks feil gjensto fortsatt 19. desember, og dermed ble Helseplattformen ilagt dagbøter.

– Dette har vært et krevende, men nødvendig arbeid. At tilsynet nå avsluttes, viser at tiltakene vi har gjennomført, fungerer, og at HelsaMi er bedre tilrettelagt for brukerne, sier administrerende direktør Siri Berg i Helseplattformen AS i en pressemelding.

De er ansvarlig for løsningen HelsaMi som blir brukt av 425.000 innbyggere i Midt-Norge.

Gjennom HelsaMi har befolkningen tilgang til egne helseopplysninger, timeavtaler, prøvesvar, legemidler og kan kommunisere med helsepersonell.