Tiltakene for raskere Android-oppgradering har begynt å virke

Google kom torsdag med et blogginnlegg som gir en oversikt over antallet aktive Android-enheter som bruker Android 10, den nyeste versjonen av operativsystemet. Antallet er betydelig høyere enn det som var tilfellet for Android 9 Pie på samme tidspunkter etter lanseringen.

Ifølge Google var Android 10 i bruk på 100 millioner enheter fem måneder etter lanseringen, noe som var 28 prosent flere enn det som var tilfellet for Android 9. Nå, omtrent 300 dager etter lanseringen, er det rundt 400 millioner aktive brukere av Android 10.

Tidligere vekst

Av diagrammet som er gjengitt nedenfor, ser man at veksten startet på et mye tidligere tidspunkt, drøyt hundre dager etter lanseringen. Trolig var det på dette tidspunktet at de første virkelig populære enhetene, mottok oppgraderingen. Etter 150 dager er veksten nokså lineær.

Antallet aktive enheter i perioden etter lanseringen av nye Android-versjoner. Illustrasjon: Google

Men med tanke på at det finnes mer enn 2 milliarder Android-enheter i aktiv bruk, er 400 millioner oppgraderte enheter fortsatt temmelig lavt, 10 måneder etter lanseringen.

Trolig vil ikke andelen øke noe større før de fleste har tatt i bruk enheter med Android 10 eller nyere fabrikkinstallert, samt at de kjøper enheter som er relativt ferske på markedet og som leverandørene lover å oppgradere i flere år framover.

Toppmodellene er blant disse, men på grunn av pris er de utilgjengelige for veldig mange. Disse bør derfor vurdere å kjøpe såkalte Android One-mobiler, noe enklere og billigere enheter som garantert vil bli oppgradert i minst to år etter lanseringen.

Flere nye tiltak

I blogginnlegget lister Google opp en rekke teknologier som har blitt tatt i bruk i nyere Android-versjoner for å gjøre det enklere for mobilleverandørene å oppgradere enhetene til nye versjoner av operativsystemet.

Flere slike teknologier kommer på plass i Android 11, blant annet oppgraderingsteknikk, Virtual A/B, som skal kreve mindre lagringsplass enn dagens sømløse systemoppdatering (A/B OTA).

I Android 11 vil det også være flere moduler enn tidligere som kan oppdateres via Google Play, men antallet ser nå ut til å være noe redusert sammenlignet med det Google opplyste for bare en måned siden. Den gang var det snakk om tolv nye moduler. Nå nevner Google bare ni: Tethering, NNAPI (Neural Networks API), Cell Broadcast Receiver, adbd, Internet Key Exchange, Media Provider, statsd, WiFi og SDK extension, i tillegg til de tolv modulene i Android 10 som kan oppdateres via Google Play.

På denne måten kan disse komponentene oppdateres uavhengig av hva mobilleverandøren velger å tilby av oppdateringer. Ifølge Google vil dette bidra til bedre sikkerhet og personvern, men også en mer konsistent plattform for utviklere.

Isolering av kode

Google har også begynt på et arbeid som kalles for Generic Kernel Image (GKI), noe som går ut på å isolere Linux-kode som er felles for alle enheter og å tilby dette som en fast pakke. Det skal bidra til at sikkerhetsoppdateringer kan rulles ut raskere, men det er fortsatt uklart når GKI blir innført.

Digi.no har tidligere omtalt GKI i denne artikkelen (for abonnenter).

Android 11 er fortsatt under betatesting, på i alt 13 enheter fra sju leverandører. Det er ventet at operativsystemet vil bli lansert i begynnelsen av september. I utgangspunktet vil bare være tilgjengelig for Pixel-enhetene på dette tidspunktet. For andre «kvalifiserte» enheter vil det i de fleste tilfeller ta noen ekstra måneder før oppgraderingen blir tilgjengelig.