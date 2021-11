Tingretten godtar hackede kryptomeldinger som bevis

Nettopp denne typen bevis står sentralt i en stor narkotikasak som skal opp i Oslo tingrett i februar, skriver Rett24.

De tre tiltalte i saken ble fanget opp av fransk politi via det krypterte sambandet Enrochat. Ved å hacke systemet har lovens lange arm i Frankrike kunnet laste ned all kommunikasjon på nettverket, som omfatter totalt 32.477 brukere i 121 land.

Forsvarer Marius Dietrichson har bedt om at meldingene avskjæres som ulovlig innhentet. I Oslo tingrett har han fremholdt at det vil være «i strid med grunnleggende norske verdier å tillate bevis som er innhentet ved et uhjemlet og straffbart datainnbrudd i brukertelefonene».

Påtalemyndigheten har på sin side vist til at avlyttingen var godkjent av franske myndigheter og at Enrochat brukes av kriminelle for å unngå etterforskning. Det støtter tingretten, som mener det ikke vil «stride mot norske verdier» å tillate beviset ført.

«Tvert imot vil avskjæring av beviset, når beviset er innhentet legalt i et land som bygger på samme rettsstatsprinsipper og menneskerettighetsforståelse som Norge, heller stride mot den allmenne rettferdighetsfølelsen», skriver tingretten.