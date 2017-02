Den andre tirsdagens i hver måned kommer Microsoft med sikkerhetsoppdateringer til selskapets produkter. Men noen vil nå ha oppdaget at dette ikke skjedde i går. Årsaken er noe uklar, men ifølge Microsoft skyldes den at det ble oppdaget et problem i siste øyeblikk, noe som fikk selskapet til å stoppe oppdateringene.

Microsoft har ikke oppgitt noe tidspunkt for når man kan forvente at sikkerhetsoppdateringene faktisk blir tilgjengelige.

Samlepakke

Det som skiller denne månedens oppdateringer fra tidligere oppdateringsrunder, er at Microsoft denne måneden skulle begynne å tilby oppdateringene som én pakke, i stedet for som separate oppdateringer, også til eldre Windows-utgaver. Slik har det vært med Windows 10 siden lanseringen.

Fordelen med dette er at oppdateringene må installeres samlet, noe som kan hindre kompatibilitetsproblemer.

En vesentlig ulempe med denne tilnærmingen er at dersom én oppdatering må holdes tilbake, kan heller ikke de andre delene av oppdateringspakken gjøres tilgjengelig.

Nulldagssårbarhet

Blant de sårbarhetene som det er ventet at Microsoft vil fjerne, er en minnekorrupsjonsfeil i komponenter som håndterer SMB-trafikk (Server Message Block). Dette kan føre til at Windows-maskiner som kobles til en ondsinnet SMB-server, krasjer. Eksempel på angrepskode som utnytter sårbarheten, har vært offentlig tilgjengelig i snart to uker. Microsoft skal ha blitt varslet om sårbarheten allerede i september i fjor.