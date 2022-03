Titusenvis av IT-spesialister sier de vil forlate Russland

I løpet av de siste ukene er trolig flere titalls tusen IT-spesialiser i ferd med å Russland for å jobbe i andre land. Dette skriver Sergej Plugotarenko, direktør for Russian Association of Electronic Communications (RAEC), en russisk lobbyorganisasjon for IT-bransjen, i en kronikk i russiske nettavisen RBK Trends. Kronikken er også gjengitt på RAECs nettsted. Den har tidligere blitt omtalt av The Register.

I likhet med i mange andre land, har mangel på IT-personell i flere år vært et betydelig problem i Russland. Dette trekkes fram som den faktoren som i størst grad hindrer utviklingen av den digitale økonomien i Russland og landets muligheter til å erstatte importert teknologi.

Mer enn 50.000

Situasjonen har likevel endret seg kraftig til del verre de siste ukene. RAEC skriver at mellom 50 og 55 tusen IT-spesialister har bestemt seg for å forlate Russland. Tallene skal være innsamlet fra åpne kilder og bransjefellesskap.

Årsaken til utflyttingen forklares med at IT-spesialistene i praksis har valget mellom å forlate Russland og fortsatt kunne jobbe med den infrastrukturen de er vant til, eller å bli i Russland.

Dette skyldes igjen sanksjonene mot Russland og at mange av de internasjonale IT-gigantene har forlatt landet.

Migrasjonen i mars har til nå vært så stor at den har fått et eget navn, «Den første bølgen med flytting av IT-spesialister». Men RAEC venter en andre bølge allerede i april, når de litt mindre eventyrlystne ser hvordan det de første har blitt mottatt.

De mest populære destinasjonene skal være Tyrkia, Emiratene, Armenia og Georgia, samt land i Sørøst-Asia og Baltikum.

Innfører tiltak

Ifølge lobbyorganisasjonen skal de russiske myndighetene ved departementet for digital utvikling allerede i slutten av februar kommet med tiltak for å stoppe denne flommen, blant annet med støtteordninger til IT-bransjen, ikke minst til selvstendig næringsdrivende IT-konsulenter, som det skal være mange av i Russland.

Samtidig advarer RAEC om tegn til en økende trend hvor russiske IT-virksomheter flytter ut av landet. Organisasjonen foreslår derfor egne tiltak for å motvirke emigrasjonstrenden blant IT-spesialister, inkludert tiltak som kan bidra til å forenkle rekrutteringen.