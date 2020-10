To kjemper starter samarbeid for økt datasikkerhet i industrien

Det svensk-sveitsiske industri-teknologiselskapet ABB innleder et samarbeid med IBM, som har til hensikt å gi økt datasikkerhet for industrikontrollsystemer.

Automatisering og digital prosesskontroll med SCADA-løsninger og programmerbare logiske kretser, som kan styre alt fra turbiner og ventiler til maskiner og annet fysisk utstyr, inngår i mye kritisk infrastruktur.

Sabotasje mot strømnettet i Ukraina, hacking av iranske sentrifuger for anriking av uran og angrep mot oljeraffinerier er alle eksempler på at slike løsninger kan rammes, med potensielt dramatiske konsekvenser.

Økende fare

Antallet dataangrep mot industri- og produksjonsanlegg, samlet kalt operativ teknologi (OT), har økt med 2000 prosent de to siste årene, hvis vi skal tro IBMs nyeste trusselrapport.

Som et vern mot slike trusler melder ABB at de har utviklet en ny tjeneste kalt «OT Security Event Monitoring Service». Den nye programvaren sørger for innsamling og videresending av hendelser som blir analysert av IBMs sikkerhetsplattform «QRadar».

Ifølge en pressemelding kan løsningen enkelt rulles ut i hybride skymiljøer som strekker seg over lokale-, private- eller offentlige dataskyer, og uten å forstyrre den industrielle styringen.

Det oppgis at sikkerhetsanalysen i QRadar er basert på et erfaringsbibliotek, som automatisk skal flagge hendelser og utløse tilhørende alarmer.

IBM og ABB opplyser at de planlegger å utvikle flere nye kapasiteter og tilbud som skal dekke utfordringer knyttet til OT-sikkerhet.