To menn skal ha svindlet til seg 36 millioner kroner til IT-prosjekter som ikke eksisterte

To menn i 60-årene er tiltalt for å ha unndratt til sammen 36 millioner kroner via Skattefunn-ordningen, den største skatteunndragelsen av sitt slag noensinne.

De to mennene, som utvandret fra Kristiansand til Dubai en gang på 90-tallet, har vært under etterforskning av Økokrim i tre år. Nå har Økokrim tatt ut tiltale, skriver Dagens Næringsliv.

36 millioner

De til sammen 36 millionene de er tiltalt for å ha unndratt, fikk de gjennom Skattefunn-ordningen for påstått forsknings- og utviklingsarbeid fra Dubai i Emiratene.

Ordningen er ment å stimulere norske bedrifter til mer forskning og utvikling, og gis i form av skattefradrag eller ren utbetaling.

Ifølge Økokrim stiftet de to mennene en lang rekke selskaper registrert i Kristiansand og søkte om Skattefunn-støtte til IT-prosjekter. Disse prosjektene skal ifølge Økokrim ikke ha blitt gjennomført.

–Vi mener at 36 millioner kroner er urettmessig utbetalt, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

Skjedde i 2005

Den ene mannen er tiltalt for å ha unndratt ti millioner kroner, mens den andre står tiltalt for unndragelse av 26 millioner kroner og medvirkning til unndragelse av de ti millionene.

Økokrim mener de uriktige utbetalingene fant sted hvert år i ti år fra 2005.

Begge de to tiltalte nekter straffskyld i saken.

– Min klient erkjenner ikke å ha gjort gjennom årene det som påtalemyndigheten påstår, skriver den ene mannens forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen i en tekstmelding til DN.