Togselskaper bruker AI for å forutsi om passasjerer vil være voldelige eller trakassere

Siemens Mobility har utviklet det såkalte intelligente overvåkingskameraet iCCTV, som ved hjelp av kunstig intelligens angivelig er i stand til å analysere passasjerers atferd og atferdsmønstre og deretter fastslå om de utgjør en trussel for andre.

Den kunstige intelligensen skal blant annet avgjøre om en gruppe berusede passasjerer bare feirer eller om de utgjør en trussel, og den skal også kunne avgjøre om en kvinne føler seg truet av en mann som henvender seg til henne eller om hun ønsker å snakke med ham, skriver Daily Mail.

– Deretter utløses det en alarm for vekteren eller personen i kontrollsentralen, som kan se direkte video fra togvognen og bestemme om de vil sende melding over høyttalerne, gripe inn selv eller varsle politiet, sier Sambit Bannerjee, som er direktør for tog hos Siemens Mobility, til Daily Mail.

iCCTV blir ifølge The Times allerede brukt av ti togselskaper, blant annet franske Eurostar, men de skriver ikkenoe om erfaringene. Seks britiske togoperatører er blitt tilbudt overvåkningskameraet., og det skal prøves ut i Berlin neste måned .

