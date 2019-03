Tollvesenet får 900.000 kroner i bot etter å ha overvåket 80 millioner passeringer

Tolldirektoratet må betale 900.000 kroner i overtredelsesgebyr etter å ha drevet ulovlig overvåking av flere millioner biler, slår Datatilsynet fast.

NRK kunne i midten av februar fortelle at 80 millioner bilpasseringer er blitt videoovervåket uten hjemmel i loven. Nå har Datatilsynet konkludert i saken, etter å ha gransket den i flere måneder. Overvåkingen var ulovlig, slår Datatilsynet fast.

Stort gebyr

– Dette er det største overtredelsesgebyret vi noensinne har varslet, sier direktør Bjørn Erik Thon til NRK.

Gebyret er fastsatt etter den gamle personvernloven som nå har blitt erstattet.

– Hadde vi vurdert lovbruddene opp mot den nye loven, hadde gebyret trolig blitt langt høyere, sier Thon.

Datatilsynet advarte allerede i mars 2017 om at Tolldirektoratets overvåking var inngripende for personvernet, og manglet hjemmel. I begynnelsen av 2018 varslet også Tolldirektoratets egne jurister om at overvåkingen var ulovlig.

80 millioner passeringer

Datatilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

Datatilsynet sier de har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvåket 80 millioner passeringer, hvor antall berørte personer anslås til 7–8 millioner.

Tolletaten skal drive overvåking av grensekryssende trafikk, men de har også registrert og lagret data fra kameraer som Statens vegvesen har utplassert mange steder i landet. Dette er kameraer som Tolldirektoratet ikke skal ha tilgang til opplysninger fra, ifølge Datatilsynet.