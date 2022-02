Vulkanutbruddet 15. januar førte til at en åtte mil lang strekke av kabelen ble revet i mange biter.

Kabelen går fra Fiji til Tonga og er det eneste bindeleddet mellom stillehavsøya, som ligger om lag 2.000 kilometer nordøst for New Zealand, og resten av verden.

Utbruddet førte til at det ble utstedt tsunamivarsler for New Zealand, Fiji, Vanuatu, Chile, Amerikansk Samoa, Australia, Japan og USA.

Tirsdag sier telekomleverandøren Digicel og TCC at dataforbindelsen til de to hovedøyene på Tonga er oppe og går igjen.

Mens arbeidet har pågått den siste måneden, har løsningen for øysamfunnet vært upålitelig bredbånd via satellittlinker.