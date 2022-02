Blant de 107 norske lederne som er med i PwCs topplederundersøkelse, sier 43 prosent at de er bekymret eller veldig bekymret for nettkriminalitet, opplyser konsulentselskapet i en pressemelding.

Av disse sier 65 prosent at de frykter nettangrep kan hindre dem i å selge produktene og tjenestene sine.

– At norske toppledere er ekstremt bekymret for cyberangrep, kan tyde på at de ikke har fått kontroll på dette ennå. Vi vet at nesten halvparten av norske bedrifter har blitt utsatt for cyberbedrageri, og trolig vil det bli verre før det blir bedre, sier Leif Arne Jensen, som selv er toppleder i nettopp PwC.

På verdensbasis er frykten for nettkriminalitet enda høyere. 49 prosent av de 4.446 lederne fra 89 land som har deltatt i undersøkelsen, deler denne bekymringen.

Undersøkelsen vier også at ni av ti norske toppledere tror på økonomisk vekst det kommende året. Så optimistiske har de ikke vært på ti år.

Halvparten av de spurte sier klima er inkludert i forretningsstrategien, men bare 7 prosent – omtrent én av fjorten – har bakt klima inn i ordninger for bonuser og lederlønninger.

– Skal det bli fart på klimakampen, så må lederne bli belønnet for å bidra til at virksomheten slipper ut mindre klimagasser. De må få et ansvar, sier Jensen.