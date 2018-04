Tore Larsen Orderløkken forlater Evry for å bli sikkerhetssjef i Huawei

Orderløkken har rundt 20 års erfaring fra den norske sikkerhetsbransjen. Den tidligere NorSIS-direktøren har siden høsten 2014 vært vice president for sikkerhet, kvalitet og risk management i Evry.

– Det er flere årsaker til at jeg bytter jobb etter tre og et halvt år i Evry. Der kom jeg inn når det ble besluttet at Telenor og Posten skulle selge selskapet.

Perioden vil han huske som lærerik og spennende, med en rekke aktiviteter, inkludert selskapets omstrukturinger, restrukturering og utsettelse av drift til IBM.

– Nå fikk jeg en mulighet til å være med å jobbe direkte under norgesledelsen til Huawei på kybersikkerhetsområdet. Det følte jeg var en spennende utfordring, forklarer han til digi.no.

Orderløkken er utpekt til sikkerhetsdirektør i Huawei Norge, går inn i ledergruppen og får ansvar for sikkerhetsarbeid mot kunder, partnere og norske myndigheter.

Karrieren før han kom til NorSIS inkluderer 15 år i forsvaret og sju i Telenor, som også har et felles innovasjonssenter med Huawei på Fornebu.

IT-gigant

Det kinesiske selskapet med 180.000 ansatte er verdens største leverandør av telekom-utstyr. De satser bredt på en rekke områder og har vokst

Huawei ønsker selvsagt å komme inn på flere markeder i Norge

seg store også innen forbrukerelektronikk.

Selskapet utvikler alt fra mobiltelefoner og nettbrett til rutere, svitsjer, lagringsprodukter, videokonferanse og telekom-infrastruktur.

– Hva kan du med din kompetanse og bakgrunn tilføre Huawei?

– Det jeg tror er viktig for Huawei er for det første at de jobber ganske betydelig med informasjons- og kybersikkerhet, både innen forskning og utvikling, samt produktutvikling innenfor sikkerhetsområdet. Sikkerhet knyttet til drift vil helt klart være interessant for selskapet. Jeg har også et kontaktnett og nedslagsfelt i Norge som nok også vil være av betydning. Huawei ønsker selvsagt å komme inn på flere markeder i Norge.

Huawei har kontorer både ved Telenor-bygget på Fornebu og IT Fornebu Technoport ved den gamle flyplassterminalen. Evry har som kjent også hovedkvarter i Telenor-bygget og dermed får Orderløkken samme reisevei som tidligere.

Påstått Kina-risiko

Den kinesiske teknologikjempen er hoffleverandør av mobilnett både for Telenor og Telia her til lands, slik de også er en rekke andre steder blant annet i Europa og Afrika og Østen.

I enkelte andre land har selskapet imidlertid møtt motbør og boikott, og i særdeleshet i USA og Australia der myndighetene har satt ned foten med påstander om sikkerhetsrisiko ved bruk av deres produkter.

Det er gjort mange grep for å sikre at leveransene ikke kan brukes på den måten som du antyder

Selskapet har kategorisk avvist alle påstander om bånd til kinesiske myndigheter og risiko for at utstyret og løsningene de leverer åpner for spionasje, og kritikerne har heller aldri lagt fram beviser for noen slik risiko.

– Orderløkken, skal du nå overbevise kundene om at det ikke er kinesisk spionvare i produktene?

– For meg er det viktig at man er transparente. Noe av jobben min vil bli å sette meg inn i hvordan Huawei jobber og hvordan de tenker, og hvor transparente de er. Det går litt på min bakgrunn og integritet i forhold il sikkerhetsområdet, så jeg vil bruke tid på nettopp det. Ser man på hva selskapet gjør ellers i verden er de inne med ganske store leveranser innen kritisk infrastruktur. Man har også satt opp sentre og tilgjengeliggjort kildekode, og det er gjort mange grep for å sikre at leveransene ikke kan brukes på den måten som du antyder.

– Det blir min oppgave å få den oversikten og kompetansen fra Huawei. Og er jeg overbevist så skal jeg kunne overbevise andre også, konstaterer Tore Larsen Orderløkken.

«Teknologien skal være sikker å bruke»

I en separat pressemelding peker han på at samfunnet står overfor en sikkerhetsutfordringer i nær fremtid, innen områder som blant annet neste generasjons mobilnett 5G, tingenes internett og kunstig intelligens.

– Som cyber security officer i Huawei Norge ønsker jeg å være en pådriver for at nåværende og fremtidig teknologi skal gjøre nordmenns hverdag lettere, samtidig som teknologien skal være sikker å bruke, uttaler han.

Lucas Tan som er selskapets administerende direktør i Norge sier at de har lett etter en erfaren norsk sikkerhetsleder med dyp kunnskap, et bredt nettverk og unik ekspertise innen fagfeltet.

– Vi klare å finne alle disse egenskapene hos Tore Larsen Orderløkken. Jeg er ser fram til at han kan bidra med sin kompetanse når vi skal fortsette å levere de beste og sikreste produktene og løsningene til det norske markedet, uttaler Lucas Tan i Huawei Norge.