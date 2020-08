Toshiba har solgt sin siste PC

PC-produksjonen til Toshiba ble i 2018 skilt ut, solgt og døpt om til Dynabook med Sharp Corporation som majoritetseier med 80,1 prosent av aksjene.

Forrige uke valgte Sharp å utløse en opsjon på overtakelse av resten. Etter overføringen er Dynabook et heleid datterselskap av Sharp, som igjen er eid av kinesiske Foxconn.

Dette markerer et offisielt farvel med produksjon av bærbare PC-er for Toshiba, skriver The Verge. Den japanske elektronikkjempen fant mer eller mindre opp produktkategorien.

Toshiba kom i 1985 med sin T1100, som av mange regnes som den første bærbare PC-en, slik vi fortsatt kjenner dem i dag. Altså en fullt fungerende datamaskin med skjerm i hengslet lokk, og med prosessor, minnebrikker, lagring og vifte under tastaturet.

Nyvinningen den gangen veide 4,1 kg og var utstyrt med 3,5 tommers diskettstasjon og et batteri som holdt koken i 8 timer. Printer og 300 bauds modem var ekstrautstyr.

De neste tiårene var Toshiba en habil konkurrent i markedet for laptop. På høyden solgte de 17,1 millioner datamaskiner i 2011, før salget begynte å dabbe av, helt ned til 1,4 millioner enheter i 2017, ifølge Reuters.