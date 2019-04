Toshibas PC-virksomhet får nytt navn i Europa

Toshiba Client Solutions Europe, altså Toshibas europeiske PC-virksomhet, kunngjorde i dag at virksomheten skifter navn til Dynabook Europa. Tilsvarende gjøres også med den amerikanske delen av virksomheten.

Bakgrunnen for dette er at Sharp i oktober i fjor kjøpte 80,1 prosent av japanske Toshiba Client Solutions, noe som resulterte i at sistnevnte skiftet navn til Dynabook Inc. den 1. januar 2019.

Tradisjonsrikt navn

Dynabook-navnet stammer fra Dynabook J-3100 SS001, som i 1989 ble lansert som verdens første bærbare PC i «notebook»-størrelse.

– Dynabook-varemerket illustrerer den rike arven vår med mer enn 30 år med innovasjoner innen mobil databehandling, samtidig som at det representerer våre fornyede investering og størrelse, sier Damian Jaume, president i Dynabook Europe GmbH, i en pressemelding.

Dette er likevel ikke hele sannheten, for Toshibas første Dynabook var nok oppkalt etter et konsept som informatikeren Alan Kay jobbet utviklet fra 1968, blant annet hos Xerox PARC. Dette kom dog ikke lenger enn konseptstadiet, men regnes likevel som legendarisk fordi det beskrev en forløper til dagens nettbrett, lesebrett og bærbare PC-er.

