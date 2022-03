Toyota har stengt alle sine fabrikker i Japan etter cyberangrep hos leverandør

Bilprodusenten Toyota har vært nødt til å stanse bilproduksjonen ved 28 produksjonslinjer i 14 ulike fabrikker i Japan på grunn av det som omtales som en systemfeil hos en innenlands leverandør. Dette opplyser selskapet i en pressemelding. Opprinnelig var det antatt at produksjonen ville være stanset både tirsdag og onsdag denne uken, men selskapet mener nå at det kan gjenoppta driften fra og med det første skiftet onsdag 2. mars.

Ifølge den japanske TV-kanalen NTV utgjør de 28 produksjonslinjene hele Toyotas produksjon i Japan. Også datterselskaper som Hino Motors og Daihatsu Motor skal til en viss grad være berørt.

«Just-in-time»-basert produksjon

Leverandøren det er snakk om, er selskapet Kojima Industries, som produserer elektronikkomponenter, plastdeler og syntetisk harpiks.

Ifølge CNN har Kojima Industries bekreftet at selskapet har vært utsatt for et cyberangrep. Lørdag kveld lokal tid skal det ha blitt oppdaget en feil ved en av selskapets filservere. Da serveren ble startet på nytt, skal det ha blitt vist en truende, engelskspråklig melding.

Søndag morgen skal alle systemene til selskapet har blitt stengt. I skrivende stund er nettstedet til Kojima Industries utilgjengelig.

Ifølge Nikkei Asia er Kojima Industries blant de rundt 400 selskapene som er direkte leverandører til Toyota og knyttet til bilprodusentens «kanban just-in-time» produksjonskontrollsystem. Dette innebærer blant annet at komponentene som skal brukes i produksjonen, ankommer fabrikkene i riktige mengder bare kort tid før de skal brukes. Fabrikkene har dermed ikke noe eget komponentlager av betydning.