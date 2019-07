Trafikken til den anonyme søkemotoren har eksplodert det siste året

Søkemotoren DuckDuckGos trafikk har eksplodert det siste året. I juni 2018 lå antall daglige spørringer på rundt 24 millioner. I dag har tallet økt markant til 32 millioner daglige søk. Bare i år er det utført totalt syv milliarder søk med den anonyme søkemotoren.

DuckDuckGo skiller seg ut fra andre søkemotorer ved at det er en anonym tjeneste som verken samler inn informasjon om IP-adresse, hvor brukeren befinner seg, nettleser, operativsystem, eller hvilke nettsider du besøker.

43 milioner søk

Det er heller ingen informasjonsfiltrering hos tjenesten. Flere detaljer om søkemotorens personvernpraksis finner du på hjemmesidene.

I fjor kunne søketjenesten skilte med en dagsrekord på 30 millioner søk. I dag er den rekorden flyttet vesentlig til 43 millioner.

I mars i år la Google til søkemotoren som tilleggsvalg i nettneseren Chrome. Det har nok bidratt til å gjøre DuckDuckGo mer kjent for allmennheten. Nyheten var en del av en Chromium-oppdatering som ble gjort kjent via Github.

Liten fisk

DuckDuckGo er nå lagt til som søkemotorvalg i mer enn 60 land, og Norge er blant landene på listen.

– Vi er glade for at Google har anerkjent viktigheten av å tilby forbrukere et privat søkealternativ, sa DuckDuckGo-grunnleggeren Gabe Weinberg i en kommentar til TechCrunch i forbindelse med saken.

Til tross for den nye milepælen ligger DuckDuckGo imidlertid langt bak de andre søkemotorene på markedet. Ifølge statistikken hos NetMarketShare har søkemotoren en markedsandel på kun 0,30 prosent på stasjonære plattformer og 0,14 prosent på mobil.

Google har en markedsandel på henholdsvis 74 og 85 prosent på tilsvarende enheter.

Kranglet om duck.com

DuckDuckGo har tidligere rettet kritisk søkelys mot markedsleder Google, etter at det kom frem at selskapet kjøpte domenenavnet Duck.com, som ledet til Googles egen søkemotor.

DuckDuckGo hevdet dette var bevisst praksis fra Googles side for å forvirre og «stjele» brukere, siden mange DuckDuckGo-brukere kun skriver inn «Duck.com» i søkefeltet. Google hevdtet imidlertid at de fikk domenet med på kjøpet da de kjøpte et annet selskap.

Google har i ettertid gitt DuckDuckGo rettighetene til domenet, og i desember i fjor overførte Google eierskapet av domenet til den konkurrerende tjenesten.

Google ble eier av domenet gjennom oppkjøpet av On2 Technologies i 2010. Etter oppkjøpet og fram til i sommer pekte domenet videre til Google eget nettsted. Det er ukjent om DuckDuckGo måtte betale for overføringen.