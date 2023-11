Tre studenter tatt for juks med KI på NTNU: Slik ble de avslørt

Siden i vår har totalt fire saker hvor studenter var mistenkt for å bruke kunstig intelligens i eksamensbesvarelser har vært til behandling i Nemnd for studentsaker ved NTNU.

Studentene ble felt i begge de to tidligere tilfellene, og fikk eksamen annullert og ble utestengt fra NTNU i to semestre.

Forrige uke ble de to siste gjenværende sakene behandlet av nemda, som endte i fellelse av én av dem, skriver Universitetsavisa.

Seniorrådgiver og jurist Ragnar Veien Tundal ved Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø ved NTNU, sier til avisa at det i alle tilfellene hvor studenter har blitt felt for juks, har vært feil med referanser eller sitater.

– Dette ser ut til å være typisk ved ukritisk bruk av KI, sier han.

Det er forbudt etter NTNUs regelverk «å generere besvarelse ved hjelp av kunstig intelligens (Chat GPT eller lignende) og levere den helt eller delvis som egen besvarelse».

– Veldig likt svarene fra Chat GPT

I en av sakene som nylig ble behandlet fant nemnda klare bevis på at studenten hadde brukt KI for å generere besvarelsen sin.

– Sensor fant der flere sitater som ikke eksisterer i kildene som ble oppgitt, en referanse til en artikkel som ikke eksisterer og en referanse til et sidetall som ikke eksisterte i en bok. Boken var på rundt 300 sider, og det ble referert til et sidetall på over 1000, forteller Tundal, til avisa.

Her ble det, som i tidligere saker, vedtatt annullering og utestenging i to semestre.

I den andre saken var flere momenter som tydet på at studenten hadde brukt KI for å generere besvarelsen, men her var ikke bevisene like tydelige.

Tundal sier til universitetsavisa at eksamensbesvarelsen var strukturert med underoverskrifter som fremstod som instruksjoner til et KI-verktøy.

– Den hadde svakheter ved referanser, og svaret man fikk når man spurte Chat GPT om eksamensoppgaven var veldig lik studentens besvarelse, sier han.

Flertallet i nemda mente i denne saken at selv om det var grunnlag for mistanke, så var ikke beviskravet oppfylt.

Flere utestengelser

Nemda annulerte i september ifølge avisa en bacheloroppgave etter å ha funnet flere eksempler som tydet på at teksten ble generert enten helt eller delvis av KI-verktøy:

En typisk svakhet ved bruk av KI-verktøy som Chat GPT eller lignende er feil og mangler ved angivelse av referanser. Typisk er at verktøyet kan si at informasjonen kommer fra den og den kilden uten at dette stemmer eller at verktøyet klarer å finne riktig kilde, skrev nemnda i deres begrunnelse.

Det er også kommet fellelser i lignende saker ved andre universiteter.

I august skrev nettavisen Khrono at to studenter ved Universitetet i Oslo og én ved Universitetet i Agder har blitt utestengt i to semestre og fikk annullert eksamenene etter å ha blitt felt for å bruke kunstig intelligens til å jukse.