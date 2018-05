Trekker tilbake ny Chrome-funksjonalitet etter problemer

Google er ofte tidlig ute med ny webfunksjonalitet i nettleseren Chrome. Vanligvis er dette positivt. Andre ganger får det negative følger. I alle fall dersom ikke alle konsekvensene av den nye funksjonaliteten har blitt tilstrekkelig vurdert på forhånd.

Tirsdag kveld kom Google med en ny versjon av Chrome 66 for Windows, MacOS og Linux hvor den eneste endringen ser ut til å være deaktivering av den nye policyen som automatisk setter avspillingen av mange Web Audio API-baserte lydobjekter på pause når websiden som inneholder objektet, blir lastet.

Stopper (u)ønsket lydavspilling

Noe av hensikten med policyen, som ble innført med Chrome 66 i april, er å hindre at visse annonser uønsket spiller av lyd straks de blir lastet. Problemet er at dette også påvirker innhold hvor det er ønskelig for brukeren at lydavspillingen starter av seg selv.

Blant konsekvensene er at store mengder HTML-baserte spill ikke lenger spiller av lyd i Chrome. Uten innebygd funksjonalitet i spillene som gjør det mulig å skru på lydavspillingen, er det heller ikke noen måte for brukeren å gi beskjed om at lydavspilling er ønskelig.

En rekke av disse spillene er omtalt i denne diskusjonstråden.

Trukket tilbake – men bare midlertidig

Google har denne gang vært relativt lydhøre, ved å rett og slett trekke tilbake autoplay-policyen inntil videre. Den vil bli gjeninnført i Chrome 70, som kommer i oktober. Dette vil gi mange utviklere av de berørte webapplikasjonene og -spillene mer tid til å oppdatere koden i henhold til anbefalingene fra selskapet.

John Pallet i Googles Chrome-team innrømmer at selskapet ikke har gjort god nok jobb med å kommunisere overfor utviklere hvilke konsekvenser policyen har på innhold som benytter Web Audio API.

Slik har utviklerne av websynthesizeren MOD Synth løst utfordringen med den nye autoplay-policyen til Chrome. Brukerne må klikke på den øverste teksten for å godkjenne at webappen kan spille av lyd. Skjermbilde: digi.no

En ny IE?

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Det påpekes at mye innhold, som av ulike årsaker ikke har blitt oppdatert innen oktober, nok en gang vil slutte å fungere skikkelig.

Dessuten mener flere at Google her har valgt å implementere webbasert lydinnhold på en ikke-standardisert måte, hvor det er selskapet selv som avgjør om lydinnhold får spilles av eller ikke.

Enkelte går så langt som å skrive at Chrome er i ferd med å bli «dagens Internet Explorer».

Pallet skriver i innlegget at Google fortsatt utforsker hvilke muligheter som finnes for å forbedre lydopplevelsen for brukere. Det loves mer informasjon om dette etter hvert, men i alle fall foreløpig kommer han ikke med løsninger på hvordan også Web Audio API-basert innhold som innen oktober ikke har blitt utstyrt med en «bryter» for å skru på lydavspillingen, skal kunne spille av lyd i Chrome 70 og nyere.

