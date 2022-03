Da det som kaller seg «Cyber Front Z» åpnet egen kanal på Telegram i begynnelsen av mars, og etterlyste medarbeidere til kampen mot «Kiev-juntaens vestlig-finansierte propaganda», meldte journalisten Ksenia Klochkova i den uavhengige russiske nettavisen Fontanka seg til tjeneste.

Etter et døgn i arbeid kunne hun avsløre hvordan en nyopprettet trollfabrikk jobbet for å spre positive kommentarer i sosiale medier om russernes krigføring i Ukraina, og kritikk og negativitet mot russiske krigsmotstandere, Ukraina og Vesten. Den omfattende artikkelen hennes – som vi siterer fra under – gir et unikt innblikk i hvordan russiske trollfabrikker rekrutterer og opererer.

Når hun melder sin interesse på Telegram-kanalen kommer svaret nesten umiddelbart fra en som kaller seg Alexander og sier han er «bataljonssjef i cyber-fronten». Telefonnummeret hans tilhører Alexey Nekrylov. Klochkova skriver at han er kjent av Fontanka-redaksjonen som ansatt ved Glavset, eller Internet Research Agency (IRA).

IRA skal være en av Russlands største såkalte trollfabrikker – kontrollert av den Putin-nære oligarken Jevgenij Prigozjin, også kjent som Putins kokk.

Månedslønn: 45.000 rubler

Fontanka-journalisten får vite at lønna som kommentator er 45.000 rubler i måneden. Hva det er i kroner er ikke helt lett å si ettersom verdien på den russiske rubelen går som en jojo for tiden, avhengig av krigens gang, sanksjoner og politiske utspill. Like før det russiske angrepet på Ukraina tilsvarte 45.000 rubler nesten 5100 kroner, men halvannen uke ut i krigen fikk man ikke mer enn drøyt 2800 kroner for den samme rubelbunken. I skrivende stund er rubelsummen verd 3866 kroner.

Klochkova skriver at hun blir bedt om å melde seg dagen etter på en kafe i St. Petersburg, byen der Fontanka-redaksjonen holder til. Hun forteller at når de har registrert seg, blir de frammøtte forklart at desinformasjon om den russiske militæroperasjonen i Ukraina - blant annet om sivile ofre - får folk til å protestere i gatene bare for å ende i fengsel i 5-7 år. Det er derfor viktig å bekjempe de falske nyhetene, blir de fortalt.

Jobben de skal gjøre, innebærer et visst arbeidspress, men er enkel nok. De skal kommentere videoer og diskusjonstråder, særlig på Telegram og Youtube - og det forventes 200 kommentarer daglig fra hver av dem. Men de vil få beskjed om hvilke videoer og diskusjoner som skal kommenteres, og hva slags kommentarer som skal legges ut.

Fontanka-journalisten skriver at ifølge møtearrangøren er det 100 personer på hvert skift, og at de to første skiftene er allerede satt i arbeid. Alle som vil skal få jobb, det er bare å møte opp utenfor kontorlokalene på Lenin-plassen neste morgen. Arbeidsdagen starter klokka ni.

Ingen fornærmelser

Mange titalls personer står klare neste morgen. Fontanka-journalisten forteller at nybegynnerne blir tatt med opp i lokaler der russiske flagg og det etter hvert så kjente Z-kjennetegnet til de russiske militærstyrkene dekorerer veggene.

De kan velge om de vil jobbe i Telegram- eller Youtube-teamet, men da Telegram-køen blir lang, får de beskjed om å melde seg i Youtube-gjengen. Fontanka-journalisten skriver at hun er en av dem som følger oppfordringen. Hun beskriver hvordan arbeidsdagen legges opp, og fotograferer i skjul lokalene hun jobber i. Bildene viser ikke noe typisk kontorlandskap - kommentatorene sitter spredt rundt i sakkosekker, og kommenterer via mobiltelefoner.

Fontanka-journalisten forteller at hun og de andre i Youtube-teamet får en Telegram-melding som forteller dem mer detaljert om hvordan jobben skal gjøres:

De vil få egne Youtube-kontoer som de skal kommentere fra, og blir bedt om å kommentere fra ulike kontoer for å få det til å se ut som om kommentarene kommer fra flere forskjellige personer. Fontanka-journalisten forteller at hun blir tildelt kontoer under navenen Steven Seleznev og Melor Lovansky. Målet er å skape en patriotisk stemning i kommentarfeltet til politiske videoer og nyhetsvideoer som trender på Youtube.

De får beskjed om at meningen er å få folk til å skifte mening, og at de derfor ikke skal poste fornærmelser, men at det er lov til å komme med beskyldninger mot Russland-kritiske profiler. Så er det bare å gå i gang.

Fontanka-journalisten skriver at kommentatorene får tildelt et knippe Russland-uvennlige videoer: Den regimekritiske journalisten Jurij Duds intervju med historikeren Tamara Eidelman, talen til en av rådgiverne til Ukrainas president, en nyhetsvideo fra nyhetskanalen Current Time TV, som er listet som «utenlandsk agent» i Russland, en video av russisk militærutstyr som en ukrainsk blogger har filmet, en tale av USAs president Joe Biden, og en video laget av den regimekritiske russiske bloggeren Ilya Varlamov.

Etter hvert får alle beskjed om å kommentere en video av talen Putin holdt under det patriotiske stadionarrangementet nylig, der også de russiske OL-vinnerne deltok, for å markere årsdagen for annekteringen av Krim-halvøya.

Ifølge Fontanka-journalisten får de beskjed om at kommentarene de skriver ikke skal være lange. Ofte er det bare slagord, logoer eller emojier de legger ut. Kommentator-teamene får tildelt fraser de kan bruke, og flere spesiallagede emojier - blant annet en stor «Z» laget av hjerter i de russiske flaggfargene.

Pris og trusler til Fontanka

Etter en travel dag med kommentering får kommentatorene beskjed om å regne sammen antall kommentarer de har lagt ut, ta skjermbilder av dem, og sende det til teamlederen.

Fontanka-journalisten skriver at det blir sagt at prosjektet muligens skal pågå til 9. mai, men hun lar det bli med den ene dagen som undercover-journalist i kommentator-teamet til Cyber Front Z.

Hele artikkelen hun skrev om hvordan hun lot seg rekruttere, kan leses via lenken øverst i denne saken. Den er skrevet på russisk, men er greit forståelig om du høyreklikker fram Googles oversetterverktøy for å lese den på engelsk eller norsk.

Fontanka er en regional nettavis med redaksjon i St. Petersburg. Den har imidlertid skrevet mye om russiske militære styrkers operasjoner i utlandet, blant annet i Syria, og om samarbeid mellom det russiske forsvaret og private militære grupper, en type samarbeid som offisielt er forbudt i Russland. Både nettavisen og flere av avisens journalister har mottatt trusler på grunn av det de har skrevet. Fontanka ble tildelt Fritt Ord-stiftelsens «Free Media Award » i 2018.