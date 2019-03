Trondheim blir første storby med 5G

Telenor starter til sommeren utbyggingen av 5G i Trondheim, og har som mål å få på plass minst 50 basestasjoner. Dermed blir Trondheim den første storbyen i Norge som får 5G.

Nyheten ble annonsert under et foredrag på Technoport-konferansen i Trondheim onsdag, hvor vårt søsternettsted Inside Telecom er tilstede.

Telenor kommer til å sette opp totalt rundt 100 basestasjoner i en større 5G-test, alt sammen med radioutstyr fra Ericsson. Ti av basestasjonene vil settes opp i Elverum i forbindelse med et annet pilotprosjekt for 5G. Fra før har Telenor også et testnett for 5G i Kongsberg.

Ifølge konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, blir 5G-nettet i Trondheim det største 5G-prosjektet til Telenor.

Konsernsjef Sigve Brekke i Telenor hadde med seg en rekke aktører fra regionen på scenen da 5G ble presentert. Her er Per Magnus Veierland i Sevendof, rådmann Morten Wolden i Trondheim, Peter Due fra Yara Birkeland, grunnlegger Gustav Witzøe i Salmar og teknisk direktør Ingeborg Øfsthus i Telenor Norge. Foto: Håvard Fossen

– Tidlig eksperimentering med 5G er viktig for norsk innovasjon og konkurransekraft. Vi er opptatt av å være i forkant av utviklingen både innen 5G, tingenes Internett og kunstig intelligens. Nå som vi bygger ut 5G i Trondheim er det ikke bare mobilteknologien som «kommer hjem»; vi er tydelige på at vi ønsker å bli ledende på 5G i Skandinavia, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Telenor tror 5G vil åpne mange teknologiske muligheter for både privatkunder og virksomheter. I Trondheim er det ifølge Inside Telecom et tett samarbeid mellom kommunen, NTNU og næringslivet for å gjøre byen til en smartby. Telenor søker nå etter bedrifter i Trondheim som vil teste 5G og utforske mulighetene til det nye nettet sammen med Telenor.

I første omgang er det 3,5 GHz-båndet som skal brukes til 5G, men ifølge Inside Telecom er det mulig også andre frekvenser vil bli testet senere.

De første 5G-telefonene ventes for øvrig å dukke opp i år, og på årets MWC-messe i Barcelona var det 5G som var den store snakkisen.