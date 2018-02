Tror kryptovaluta kan føre til skattejuks

Norges Bitcoin- og Blockchainforening tror flere nordmenn som eier kryptovaluta, kan ende opp med å snyte på skatten på grunn av tungvint regelverk.

Nordmenn i blokkjede-miljøet NRK har snakket med mener det er for komplisert å følge opp skatteetatens krav til dokumentasjon på investeringer i kryptovaluta.

– Spesielt for dem som har gjort gjentatte mindre kjøp, kjøper og selger mellom flere valutaer og dem som benytter kryptovaluta til å kjøpe varer. De vil kunne ha vansker med å dokumentere transaksjonene, sier leder Stephan Nilsson i Norges Bitcoin- og Blockchainforening.

Ifølge konsulentselskapet Menon Economics sitter om lag 200.000 nordmenn på bitcoin og andre kryptovalutaer.

– Vi ønsker å komme i dialog med skatteetaten og Finanstilsynet for å diskutere hvordan vi bedre kan legge opp til riktig løsning for kryptovaluta, sier Nilsson.

Anders Torkildsen Nytrøen i skatteetaten påpeker at aksjer og kryptovaluta er to forskjellige investeringer.

– Til tross for at begge går under definisjonen kapitalobjekt, så er det særskilte skatteregler, sier Nytrøen og legger til at det jobbes med å forenkle og tilpasse innrapporteringen.

– Vi tror at de fleste vil kunne få til dette, men vi ser at det kan være utfordrende ettersom det er nytt.