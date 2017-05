Tror norske virksomheter kan få seg en overraskelse i arbeidet med GDPR

OSLO (digi.no): I morgen, den 25. mai, er det nøyaktig ett år til den nye personvernforordningen til EU, GDPR (General Data Protection Regulations) sannsynligvis trer i kraft. Vi skriver sannsynligvis, for ifølge direktør for Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, tar regjeringen sikte på at forordningen trer i kraft denne datoen. Men det kan skje forsinkelser.

Dette fortalte Thon i går, under Ateas sikkerhetsdag i Oslo, hvor GDPR var hovedtemaet. Dette var én av 15 slike sikkerhetsdager som Atea har arrangert denne våren i ulike byer over hele landet, som var gratis for deltakerne.

Som digi.no også tidligere har skrevet, viser en undersøkelse som Atea fikk utført på begynnelsen av året blant ledere i norske virksomheter, at veldig mange ikke har innsikt i hva GDPR innebærer eller har startet med implementeringsarbeidet.

15 byer

– Det at vi får 2500 bedriftsledere innom i løpet av de 15 byene vi arrangerer, viser at det er stor interesse. Folk vil gjerne forstå det fordi de ønsker å tilegne seg den nye kompetansen. Det er godt å se at folk bryr seg, fortalte administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, til digi.no.

Arrangementet i Oslo i går var fulltegnet, med omtrent 400 påmeldte.