Trudeau med skarp kritikk av Facebook

Meta, som er morselskapet til Facebook og Instagram, kunngjorde i sommer at de ville blokkere nyhetsinnhold fra Canada. Årsaken er en ny lov som krever at gigantselskapet betaler utgiverne for lenker og bruk av deres innhold.

Titusenvis av mennesker er evakuert som følge av de enorme skogbrannene i landet. Det er blant annet alvorlig bekymring for byen Yellowknife, som er hovedstad i Northwest Territories.

– Akkurat nå, i en krisesituasjon der oppdatert, lokal informasjon er viktigere enn noen gang, setter Facebook selskapets inntjening foran folks sikkerhet, sa den canadiske statsministeren på en pressekonferanse i Cornwall på Prince Edward Island mandag.

– Det er dermed uforståelig at et selskap som Facebook velger å sette profitt foran det å sikre at lokale nyhetsmedier kan få oppdatert informasjon ut til canadierne, sa statsministeren.

Metas blokkering omfatter både lokale nyhetsmedier og nasjonale medier, blant dem rikskringkasteren Canadian Broadcasting Corporation.

Selskapet, som har base i California, holder imidlertid fast på sin beslutning. I en uttalelse fra Meta om skogbrannene heter det at folk i Canada kan fortsette å bruke Instagram og Facebook for å «være i kontakt med sine samfunn og få tilgang til troverdig informasjon, inkludert innhold fra offisielle offentlige etater, nødetatene og ikke-statlige organisasjoner».