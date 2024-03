Trump sier nei til Tiktok-forbud – partiet sier ja

Mange Tiktok-fans i USA bekymrer seg over om de vil miste adgangen til den svært populære appen.

For på onsdag vedtok USAs House of Representatives et lovforslag som kan føre til et landsomfattende Tiktok-forbud. Selv om den kinesiskeide appen ikke forsvinner fra amerikanernes telefoner med det første, er mange av de 170 millioner brukerne i landet i harnisk.

Biden vil forby Tiktok i USA

President Jo Biden har lovet å signere et lovforslag som kan forby Tiktok på grunn av båndene til den kinesiske regjeringen.

Mediene er fulle av artikler om hvilke konsekvenser dette vil få. Reuters skriver at dette kan frata Biden et viktig verktøy i kampen for å bli gjenvalgt som president.

Denne uken fikk Bidens kampanje tusenvis av «likes» på en Tiktok-video der rivalen Donald Trump svirret rundt og snakket om å kutte utgifter til trygd. Men kommentarfeltet var fokusert på en annen sak, nemlig det foreslåtte Tiktok-forbudet, skriver Reuters.

Trump sier nei til forbud, partiet sier ja

Tidligere denne uken uttalte republikanernes presidentkandidat Donald Trump at ha sier nei til Tiktok-forbudet. Men partiet hans sier ja.

Trumps finansminister Steven Mnuchin har en annen løsning på saken. Han vil samle investorer som kan kjøpe Tiktok.

200 millioner indere har funnet alternativer

Inderne har måttet klare seg lenge uten Tiktok-appen. Etter et voldsomt sammenstøt på grensen mellom India og Kina sommeren 2020 la den indiske regjeringen ned forbud mot å bruke Tiktok og flere andre kinesiske apper.

– Indias brå beslutning sjokkerte landets 200 millioner Tiktok-brukere, sier Nikhil Pahwa, gründer av det Delhi-baserte teknologinettstedet MediaNama til CNN.

Han påpeker at inderne nå har funnet gode alternativer.