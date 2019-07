Trump tapte anke – får ikke blokkere twitterfølgere

En føderal rett i USA har avgjort at Donald Trumps blokkering av sine twitterfølgere var et brudd på grunnlovens «First amendment», som omhandler ytringsfriheten.

Dommen er et resultat av en anke fra Det hvite hus, etter at en lavere rettsinstans tidligere kom til samme konklusjon.

Trumps Twitter er offisiell konto

Det var i 2017 at Trump blokkerte flere av sine twitterfølgere etter at de kritiserte ham. Syv av disse gikk til søksmål, og argumenterte for at det var et brudd på deres grunnlovsfestede rett til å samhandle med embetsmenn i det offentlige rom.

Stridsspørsmålet ble dermed hvorvidt Trumps twitterkonto er en privat eller offisiell konto, og hvorvidt Twitter er et offentlig forum.

Konklusjonen er altså at presidenten bruker kontoen som en offisiell kanal, hvor han flere ganger har kommet med offisielle politiske kunngjøringer, og dermed ikke har lov til å blokkere følgere.

Ifølge Washington times vurderer justisdepartementet om de skal ta saken videre til Høyesterett.