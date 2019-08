Trygve Håkedal og Terje Løken nye direktører i Storebrand

Trygve Håkedal får stillingen som konserndirektør for teknologi i Storebrand.

Terje Løken vil lede det nye konsernområdet Digital & Innovation, som vil fokusere på innovasjon og utvikling av nye digitale løsninger.

Håkedal har jobbet i Storebrand siden 2009 i ulike IT-stillinger, blant annet som leder for IT-strategi.

Han er født i 1979, og har utdannelsen sin fra Storbritannia, med en master i Advanced Computing fra Imperial College i London.

Ny sjef for innovasjon

Terje Løken begynner i jobben som konserndirektør for digital og innovasjon. Han har jobbet i Storebrand siden 2008, og kommer fra jobben som chief digital officer.

Løken har en master i computer science fra NTNU.

Storebrand sier i en pressemelding at de rigger seg for en endring fra et tyngdepunkt mot bedriftskunder til å vokse i et individualisert sparemarked.

– Finans blir mer og mer teknologi. Vi setter kunden i sentrum og rigger organisasjonen rundt kundene våre. Nå løfter vi tung teknologisk og strategisk digital kompetanse inn i konsernledelsen, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i pressemeldingen.

Legge til rette for økt tempo

Deres kunder hopper mellom digitale og betjente flater, og kundeopplevelsen må utvikles ved hjelp at samarbeid på tvers av organisasjonen.

Konsernsjefen sier at både markedet og digitale løsninger er i sterk utvikling.

– Med ny organisering ønsker jeg å legge til rette for økt tempo og kraft av den daglige kundekontakten. Samtidig skal vi utvikle nye løsninger og konsepter til privatkundene våre, sier Grefstad.