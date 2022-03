Det nederlandske nettstedet LetsGoDigital har oppdaget patenter som lar deg bruke huden for å styre enheter som ørepropper og klokker, skriver Android Central.

Patentet som er registrert verden over i 2020 går under navnet «Skin interface for Wearables: Sensor fusion to improve signal quality».

Patentet beskriver at teknologien fungerer ved at en eller flere akselerometre registrerer mekaniske bølger som går gjennom kroppen og en sensor i en «wearable». Patentene viser bilder av en smartklokke og ørepropper der brukeren kan styre enheten ved ulike bevegelser på huden ved siden av øret og på hver sin side av klokka.

Funksjonen vil la brukerne kunne styre klokka ved å ta på armen – eller justere volum og starte og pause musikk ved å trykke eller gjøre bevegelser ved siden av øret.

Hvis dette er noe Google fortsatt jobber med er det en sannsynlighet at vi vil se det i Googles egne smartklokke som, skal man tro på rykter, kommer i juli.