Tusener av pakkeautomater hacket i Russland – se lukene sprette opp

På mystisk vis klarte noen å åpne dørene på 2732 selvbetjente pakkeautomater spredt over hele Russland. Hendelsen ble oppdaget fredag ved 15-tiden lokalt i Moskva.

Det ble satt krisestab etter at hackere tok kontroll over nettverket, opplyser det rammede logistikkselskapet Pickpoint. De beskriver det som et uidentifisert cyberangrep.

– Vi har å gjøre med verdens første målrettede angrep mot et pakke-nettverk-gateway, konstaterer selskapet i en av flere kunngjøringer.

I sosiale medier viser brukerdelte videoklipp hvordan lukene spretter opp, som følge av det oppsiktsvekkende angrepet.

Хакерская атака обрушилась сегодня утром на постоматы PickPoint, из-за чего камеры хранения открылись на распашку. В пресс службе компании сообщили, что сбой затронул более 3000 терминалов и обещали связаться со всеми пострадавшими клиентами. pic.twitter.com/rjCYakCOUh — роман соболев (@MicroRomario) December 7, 2020

De lett gjenkjennelige oransje automatene, ofte plassert i butikker og kjøpesentre, lar russere hente varer de har bestilt på nettet ved hjelp av en tilsendt SMS-kode.

Siden første installasjon i Moskva i 2010 er virksomheten utvidet til 8.000 lokasjoner fra Kaliningrad til Vladivostok, samt en håndfull i Hviterussland. Selskapet oppgir at de hver måned utleverer mer enn én million pakker fra disse maskinene.

Uvisst om pakketap

Hvorvidt blottlagte pakker ble stjålet fra de åpne lukene er uklart, skriver Zdnet, som viser til eksempler der vakter raskt skal ha grepet inn for å sikre innholdet.

Arbeidet med å gjenopprette kontroll var godt i gang, ifølge en pressemelding Pickpoint la ut lørdag. I den heter det at 95 prosent av problemene skulle rettes i løpet av helgen.

I en pressemelding ble det opplyst at både ansatte og innleide eksperter har jobbet så raskt som mulig for å løse utfordringene. Siste melding fra selskapet på søndag, sier at tilbakestilling av automatene som ble angrepet fortsetter i henhold til tidsplanen. Mandag var det fortsatt problemer med å hente pakker, viser tilbakemeldinger fra frustrerte kunder som klager sin nød på selskapets Facebook-sider.

Posten Norge storsatser på automater

Også her til lands er post- og pakkeautomater i ferd med å gjøre sitt inntog. Posten Norge viste først fram sin selvkjørende postrobot under Arendalsuka i 2018.

Etter en vellykket utprøving også av stasjonære pakkebokser, døgnåpne automater som gjør det mulig å hente pakker helt kontaktløst, så har Posten varslet at de skal sette ut sine pakkebokser på tusen forskjellige steder i Norge innen utgangen av neste år.

Digi.no har rettet en henvendelse til Posten Norge for å høre om det er grunn til å frykte hackerangrep også mot deres pakkeautomater.

– Nei, vi har ikke opplevd at våre selvbetjente pakkebokser er blitt brutt opp som følge av dataangrep. Sikkerheten rundt våre tjenester har høy prioritet. Vi følger med på det digitale trusselbildet og har sikringstiltak for å redusere risiko for dataangrep. Vi har undersøkt hvilke risikovurderinger som ligger til grunn rundt Pakkeboks, og leverandøren gjør regelmessig sikkerhetsvurderinger av løsningen, sier ​pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Norge til digi.no.