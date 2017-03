Tusenvis av Amazon-kunder ble rammet av massiv feil

Både Amazons egne tjenester og mange tusen andre nettsteder og tjenester ble i går kveld rammet fordi selskapets nettskybaserte lagringstjeneste, S3, feilet.

Til og med Amazons eget Service Health Dashboard skal ha blitt berørt av feilen, slik at selskapet ikke fikk informert brukerne om feilen på vanlig måte.

Feilen skal ha vært knyttet til S3-lokasjonen US-East-1, men skal også ha berørt andre av selskapet AWS-tjenester (Amazon Web Services).

Ingen garanti, men: Her holder nettskyen 100 prosent oppetid

Fire timer

Feilen skal ha oppstått omtrent klokken 18.45 norsk tid, skriver The Register. Dette skal ha rammet en rekke kjente og mindre kjente tjenester og apper, inkludert Docker, Trello, GitHub, Signal, Slack, Expedia, Bitbucket, Flipboard, Tinder, Strava og Yahoo Mail. Men også tjenestene til IoT-leverandører som Nest var berørt.

Problemene skal totalt ha vart i mer enn fire timer. Først klokken 22:49 var selskapet sikre på at alle deler av tjenesten var i stabil drift igjen.

Hvor mange kunder Amazon S3 faktisk har, er uklart. Men en ikke-fullstendig og ikke-offisiell oversikt viser at antallet nettsteder som lagrer data i S3, har passert 150 000.

Ifølge Gartner er Amazon S3 1,6 ganger større enn alle andre objektlagringstjenester til sammen.

Mange egg i samme kurv

Riktignok er det ikke ofte at feil ved Amazons nettskytjenester varer så lenge og rammer så bredt. Men når det først går galt, blir veldig mange berørt.

Så kan man diskutere dette er et problem. Nær sagt alle IT-tjenester opplever nedetid. Ingen kan garantere hundre prosent oppetid, og for S3 garanterer Amazon i beste fall 99,9 prosent oppetid per måned. Det vil si at tjenesten kan ha omtrent 43 minutters nedetid per 30-dagersmåned før selskapet må tilby kundene en form for erstatning.

Selv om veldig mange blir rammet samtidig når det skjer noe galt hos Amazon, er det ikke gitt at den totale nedetiden til alle de berørte tjenestene ville ha vært lavere om de hadde vært fordelt på tjenester fra flere leverandører.

Det som derimot garantert vil hjelpe, er om kundene har mulighet til å svitsje over til reserveløsninger hos andre leverandører. Men for mange vil det være billigere å oppleve noen timers nedetid en sjelden gang, enn å betale for ekstra redundans.

Dyn-angrepet

Gårsdagens nedetid har fått flere til å tenke tilbake på det store DDoS-angrepet mot DNS-tjenestene til Dyn i oktober i fjor. Dette førte til at svært mange, større nettsteder ble utilgjengelige i flere timer. Årsaken til at så mange ble berørt, var at Dyn leverer DNS-tjenester for veldig mange av de store internettjenestene.

Les mer: Hissig angrep slo ut nesten hele nettet