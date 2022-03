Et utfall av satellittbasert internettkommunikasjon i midten av forrige uke har fått konsekvenser for 5800 vindturbiner som kontrolleres ved hjelp av satellittbasert kommunikasjon, opplyste den tyske vindturbinprodusenten Enercon mandag. Det skriver Handelsblatt. Saken er også omtalt av Reuters.

Trolig dreier det seg om det samme utfallet som Inside Telecom har omtalt i det siste. Dette inntraff omtrent samtidig med at den russiske invasjonen av Ukraina startet.

Berørt, men ikke stanset

De 5800 vindturbinene skal være installert i Sentral-Europa og kan levere en effekt på totalt 11 gigawatt. Ifølge Handelsblatt var det mandag uklart om også systemer fra andre leverandører enn Enercon er berørt.

Enercon skal ha varslet tyske Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), den føderale etaten for informasjonssikkerhet, om hendelsen. BSI opplyser dog at ansvarsbevisste nettoperatører har redundante kommunikasjonsløsninger, så det er ikke ventet at situasjonen vil få noen konsekvenser for stabiliteten i strømnettet.

Går på automatikk

Slike redundante kommunikasjonsløsninger er nok ikke alltid på plass, for Handelsblatt skriver at de berørte vindturbinene nå ikke kan fjernstyres. Satellittkommunikasjon skal være populært blant operatørene av vindturbiner fordi det normalt sikrer stabil og relativt rask internettaksess i områder som ellers er lite bebygget.

Enercon skal ha opplyst at systemene fortsatt er i drift og at de har en automatikk-modus som gjør at de i utgangspunktet kan regulere seg selv. Enercon skal nå samarbeide med operatørene av vindturbinene for å etablere alternative måter å gjenoppta fjernkontrollen på.