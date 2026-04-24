Tusenvis får sparken i Meta

Nedbemanningen er et grep for å effektivisere arbeidet i selskapet og kompensere for andre kostbare satsinger, melder Bloomberg med henvisning til en uttalelse til personalet.

I tillegg vil 6000 planlagte stillinger nå ikke bli besatt.

– Jeg vet dette ikke er ønskede nyheter og at det skaper uro hos alle, men vi mener dette er den beste veien videre, gitt omstendighetene, skrev personalsjef Janelle Gale i uttalelsen.

Konsernsjef Mark Zuckerberg har satt i gang en rekke kostbare KI-prosjekter, samtidig som de ansatte oppfordres til å ta i bruk KI-tjenester ved koding og andre arbeidsoppgaver.