Tusenvis får sparken i Meta

Meta, som eier både Instagram og Facebook, skal kutte ti prosent av de ansatte i mai. Det tilsvarer rundt 8000 stillinger.

Mark Zuckerberg, her ved en tidligere anledning.
Mark Zuckerberg, her ved en tidligere anledning. Foto: Manuel Orbegozo
NTB
24. apr. 2026 - 07:26

Nedbemanningen er et grep for å effektivisere arbeidet i selskapet og kompensere for andre kostbare satsinger, melder Bloomberg med henvisning til en uttalelse til personalet.

I tillegg vil 6000 planlagte stillinger nå ikke bli besatt.

– Jeg vet dette ikke er ønskede nyheter og at det skaper uro hos alle, men vi mener dette er den beste veien videre, gitt omstendighetene, skrev personalsjef Janelle Gale i uttalelsen.

Konsernsjef Mark Zuckerberg har satt i gang en rekke kostbare KI-prosjekter, samtidig som de ansatte oppfordres til å ta i bruk KI-tjenester ved koding og andre arbeidsoppgaver.

