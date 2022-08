Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Kongens Lyngby like nord for København, ble i forrige uke rammet av et datainnbrudd hvor angripere skal ha greid å trenge seg gjennom brannmuren og få tilgang til en server. Dette skriver blant annet teknologiavisen Radar og nyhetsbyrået Ritzau.

Universitets ledelse betegner angrepet som alvorlig, men likevel begrenset. Det mistenkes i alle fall foreløpig ikke tap av sensitive data.

Angrepet skal raskt ha blitt oppdaget og demmet opp for. Samtlige brukerkontoer, rundt 25.000, har blitt sperret for vanlig innlogging. For å få tilgang på nytt, må brukerne benytte den sentrale innloggingsløsningen NemID, for deretter å endre passordet til brukerkontoen hos DTU.

DTU har omtrent 12.000 ingeniørstudenter.