TV-teknologien utvikler seg videre: LCD tar opp kampen mot OLED

På den digitale utgaven av forbrukermessen CES stilte de store produsentene med sine nyheter i form av stadig større skjermer og med flere modeller i 8K. Helt unødvendig spør du oss, men tydeligvis et verdifullt lokkemiddel. Her er noen smakebiter:

Mini-LED

mini-LED er en gjennomgangsteknologi for nye TV-er på CES i år. Dette er en teknologi som finner veien inn i toppmodeller som ikke er basert på OLED. mini-LED basert LCD, med QLED som øker fargeomfanget kan true OLED. Forspranget OLED har hatt i sortnivå og ikke noe gjennomskinn av baklys minimeres, mens ulempen i lysstyrke blir enda større.

Poenget med mini-LED er en voldsom økning i antallet og tettheten av lysdioder som brukes i baklyset. Vi snakker om titusener av lysdioder fordelt på svært mange, opptil tusener av såkalte dimmesoner. Det er grupper av lysdioder som kan kontrolleres i lysstyrke. Jo flere lysdioder og dimmesoner, jo mer nærmer LCD-modellene seg OLED − hvor lysstyrken i hvert eneste av pikslene kan kontrolleres individuelt. I teorien kan LCD det også. Her er jo pikslene lysventiler som slipper gjennom baklys, men noe lys vil lekke gjennom nabopikslene fra baklyset om de skal være aldri så svarte. Motgiften er altså mini-LED.

Quantum mini-LED. Samsung har fjernet linsene over baklysdiodene og redusert størrelsen til en førtiendedel. Og økt antallet voldsomt. Foto: Samsung

Samsung

mini-LED er den store nyheten hos Samsung, rent bortsett fra at de lanserte et par sinnssykt kostbare modeller opptil 110 tommer basert på det de, forvirrende nok, kaller mikro-LED. Dette har ikke noe med baklyset å gjøre. Her dreier det seg om knøttsmå røde, grønne og blå, organiske lysdioder som til sammen lager bildet. Ikke noen fargefiltre altså.

Mer for den vanlige lommebok er det Neo QLED med mini-LED baklys som flytter inn som toppmodeller. Baklysdiodene er blitt 1/40 i størrelse og veldig mange flere. Mindre strølys, svartere svart og høyere lysstyrke. De nye modellene behandler hver primærfarge i 12 bit, som betyr mer detaljer i høylys og skygge. TV-ene kommer attpåtil med fjernkontroll med solceller som holder seg oppladet selv. Stilig!

LG

LGs OLED-evo-serie har 20 prosent høyere lysstyrke. Foto: LG

OLED-kongen LG har for alvor kastet seg over mini-LED i sine LCD-modeller. De har også tatt opp kvanteprikk-hansken og bygget slik inn i årets modeller. De kan bli en skikkelig utfordrer for markedslederen Samsung med sine neo-QLED. Så har da også markedsførerne gjort sitt for å forvirre. LG kaller skjermteknologien QNED!

Men LG må tenke på at uansett hvor gode LCD-modeller de kan klemme ut så må de ikke bli så bra som OLED. Det er gullgåsa deres, ikke minst fordi de leverer OLED-paneler til mange andre TV-produsenter. For å holde unna for LCD-konkurrentene har de prestert å øke lysstyrken med 20 prosent på den nye evo-toppserien.

TCL

Den kinesiske TV-giganten, som har fått et godt fotfeste i Norden, bør skape nervøse rykninger i Korea. De var først ute med Mini-LED i 2019 og nå tar de teknologien videre med opptil 100.000 lysdioder, og fjerner avstanden mellom lampene og spredefilmen som ligger inntil LCD-panelet. Det kan de gjøre fordi de har så mange lysdioder, for det er ikke mye spredning lyset klarer før det er gjennom filmen. I teorien burde dette fjerne de små ulempene LCD har mot OLED, men gi mye mer lysstyrke. TCL bruker også kvanteprikker for å øke fargeomfanget.

Sony

Sony har alltid vært veldig gode på prosessoren som sitter i TV-ene. I år kom et skikkelig løft. Det er godt mulig at den nye bildeprosessoren kan vise seg å være selve kongen av video-prosessering. De har også løftet lysstyrken på toppserien av OLED, som leveres helt opp til 83 tommer.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 1/2021.