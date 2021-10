Twitch hacket – kildekode og brukeropplysninger lekket

Den Amazon-eide strømmetjenesten Twitch er blitt hacket. Kildekoden og informasjon om utbetalinger til innholdsprodusenter er lekket på nett.

Bransjenettstedet Video Games Chronicle (VGC) meldte først om saken. Også teknologinettstedet The Verge har omtalt den.

Kildekoden og opplysninger om blant annet utbetalinger til strømmere, er blitt lekket via 4chan.

– Vi kan bekrefte at et innbrudd har funnet sted. Våre team jobber i full fart med å få oversikt over omfanget, heter det i en melding fra Twitch på Twitter.

– Denne saken er veldig skremmende, sier Markus Andersen, ekspert på informasjonssikkerhet hos Webstep Consulting, til NRK.

VGC anbefaler alle brukere av nettstedet å bytte passord og ta i bruk totrinnsbekreftelse.