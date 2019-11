Twitter-ansatte siktet for spionasje for Saudi-Arabia

To av de tre siktede, en saudiarabisk og en amerikansk statsborger, jobbet tidligere for Twitter. Den tredje siktede, en saudiaraber, drev et PR-byrå i USA.

På oppdrag fra saudiarabiske myndigheter har de tre ifølge siktelsen innhentet personopplysninger om regimekritikere, blant annet opplysninger som viser hvor de oppholder seg.

Den ene av de tre siktede er ifølge Washington Post en nær medarbeider av Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman, som ifølge CIA trolig var den som beordret likvideringen av den saudiarabiske regimekritikeren Jamal Khashoggi i Istanbul i fjor.

Khashoggi-drapet

Den 34 år gamle kronprinsen, som er Saudi-Arabias de facto leder, navngis også i en FN-rapport i forbindelse med drapet på Khashoggi. Selv nekter han for å ha hatt noe med drapet å gjøre.

De tre spionsiktede skal ha blitt belønnet med dyre klokker og ha fått overført titusenvis av dollar til hemmelige bankkontoer.

Saudiarabiske myndigheter har ikke kommentert saken, som heller ikke er omtalt av mediene i landet.

Det er første gang Saudi-Arabia, som tradisjonelt har hatt et nært forhold til Washington, anklages for spionasje i USA.

Kronprinsens rådgiver

Twitter er populær blant saudiarabiske regimekritikere og siktelsen mot de tre viser hvordan myndighetene i Riyadh forsøker å kontrollere kommunikasjon og spredning av informasjon på plattformen, sier Adam Coogle i Human Rights Watch.

Saudi-Arabia har også etablert såkalte trollfabrikker som trakasserer og skremmer brukere av sosiale medier og sprer desinformasjon.

Kronprins Mohammed bin Salmans nære rådgiver Saud al-Qahtani har vært sentral i arbeidet med å overvåke sosiale medier og identifisere anonyme regimekritikere, noe han selv medga i 2017.

Al-Qahtani anklages også for å ha vært sentral i planleggingen av drapet på Khashoggi.

(©NTB)