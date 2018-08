Twitter fjerner API-er som brukes av tredjeparts klienter

En rekke tredjeparts Twitter-klienter baserer seg på API-er fra Twitter som gjør det mulig med blant annet push-varsling og autooppdatering av tidslinjen. Nå melder Google i et blogginnlegg at de har kuttet støtten for disse API-ene for å fokusere på å skape en best mulig brukeropplevelse i selskapets egne applikasjoner.

Ifølge The Verge vil endringene påvirke en rekke populære tredjeparts Twitter-applikasjoner som Tweetbot, Twitterific, Talon og Tweetings.

Twitter har forsåvidt med jevne mellomrom i flere år advart utviklere som lager Twitter-lignende klienter, og sagt at de kommer til å fokusere på å utvikle nye funksjoner for sine egne klienter. Selskapet har kommet med mange nye funksjoner som aldri har blitt gjort tilgjengelig via de gamle API-ene.

I april varslet Twitter at de kom til å kutte støtten for de gamle API-ene i juni, men etter klager ble fristen utsatt slik at utviklerne skulle få bedre tid på seg til å gjøre endringer i sine applikasjoner.

– Vi har ikke alltid informert godt nok

I en epost til ansatte i Twitter skriver produktsjef i Twitter, Rob Johnson, at det var tredjeparts utviklere som lagde den første Twitter-klienten for Mac og iPhone, og at disse innførte nye funksjoner som mange nå kjenner godt.

Johnson skriver at Twitter er glade for at utviklere bygger brukeropplevelser basert på selskapets API-er, og at de har respekt for all tiden og energien utviklere bruker på å bygge fantastiske tjenester basert på Twitter.

– Men vi har ikke alltid gjort en god jobb med å informere utviklere om de avgjørelsene vi har tatt når det gjelder tredjeparts klienter. I 2011 sa vi til utviklere (i en epost) at de ikke skulle bygge apper som etterligner den sentrale brukeropplevelsen i Twitter, skriver Johnson.

Han skriver videre at de i 2012 blant annet satte begrensninger for hvor mange brukere en tredjepartsklient kunne ha, og at de i de påfølgende årene informerte utviklere om at selskapets fremtidige planer for API-er ikke prioriterte tredjeparts klienter.

We just published a blog post about our priorities for Twitter client experiences. I want to share some insight on how we reached these decisions, and how we’re thinking about 3rd party clients moving forward https://t.co/hSztgplRV8 — Rob Johnson (@robjohnson) August 16, 2018

Rent konkret er det nå blant annet de såkalte «User Streams»- og «Site Streams»-API-ene som blir avviklet. Disse har sørget for mye av kjernefunksjonaliteten i tredje parts Twitter-klienter, men API-ene har ikke blitt videreutviklet og har vært i en betafase i mer enn 9 år. API-ene er også bygget på en teknologistack som Twitter ikke lenger støtter.

– Vi endrer ikke reglene, eller går inn for å «drepe» tredjeparts klienter, men vi dreper – ut fra operasjonell nødvendighet – noen av de gamle API-ene som driver noen funksjoner i disse klientene. Det har ikke vært realistisk for oss å investere i å bygge en helt ny tjeneste som erstatning for disse API-ene, som brukes av færre enn én prosent av Twitter-utviklere.

Endringen berører ikke Twitter-klienten Tweetdeck, som nå eies av Twitter.

– Vi vil fortsette å investere i Tweetdeck, vår desktop webklient for profesjonelle som trenger mer avanserte verktøy, skriver Johnson i et blogginnlegg.

Twitter har fortsatt API-er for bruk av tredjeparts utviklere, og lanserte i 2017 API-et Account Activity som gjør det mulig å lage blant annet tjenester for kundeservice, chatboter, og så videre. Dette API-et lar deg imidlertid ikke hente ut data fra andre Twitter-brukeres tidslinje, og er ikke ment som en løsning for tredjeparts Twitter-klienter.

Disse API-ene/tjenestene er skrudd av fra og med 16. august: