Twitter kalles inn på teppet i Senatet etter hacking

Roger Wicker, som leder handelskomiteen i Senatet, krevde torsdag at Twitter skal forklare seg innen 23 juli.

Bakgrunnen er at flere prominente profiler på det populære sosiale mediet denne uken ble hacket. Både amerikanske politikere og FBI har ytret bekymring for hendelsen.

Både Obama og Biden hacket

Blant dem som fikk kontoen sin hacket, var innflytelsesrike mennesker som Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West og Jeff Bezos.

Flere publiserte en falsk melding med oppfordring til å gjennomføre en bitcoinbetaling til en anonym adresse, som ville gi det dobbelte beløpet tilbake.

Så mange som 300 personer skal ha falt for svindelforsøket.

Kan påvirke presidentvalget

Nå er politikere redde for at hacking av kjente profiler i sosiale medier kan få politiske konsekvenser og true nasjonal sikkerhet i valgåret 2020.

– Det er ikke vanskelig å se for seg at fremtidige angrep vil bli brukt til å spre feilinformasjon eller skape splid gjennom ulovlig misbruk av kjente profiler og verdensledere på sosiale medier, skriver senator Wicker i et brev til Twitter-sjef Jack Dorsey.

Guvernør Andrew Cuomo i New York sier i en uttalelse at han er bekymret for at manglende sikkerhet og nettkontroll kan påvirke det kommende presidentvalget i november i USA.

Twitter bekrefter torsdag at så mange som 130 kontoer ble forsøkt hacket under det de kaller et «koordinert angrep».