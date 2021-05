Twitter langer ut mot indisk politi og nye IT-regler

Indisk politi dukket mandag kveld opp hos Twitter med krav om at selskapet fjernet en advarsel om manipulert innhold på en melding skrevet av en talsmann for regjeringspartiet i landet.

Tidligere i år har Twitter vært i klammeri med myndighetene fordi de delvis nektet å rette seg etter henstillinger om å slette meldinger som kritiserte de omstridte nye landbrukslovene.

– Trusler mot ytringsfriheten

– Akkurat nå er vi bekymret som følge av hendelser rundt våre ansatte i India den siste tiden og for potensielle trusler mot ytringsfriheten til de menneskene vi tjener, skriver Twitter i en uttalelse.

Selskapet uttrykker også bekymring for «politiets bruk av skremselstaktikker» som svar på at selskapet står ved sine globale betingelser for bruk.

Krever sporing av opprinnelige innlegg

Samtidig kommer Twitter med kritikk av nye regler som trådte i kraft onsdag. De innebærer at nettplattformene kan bli pålagt å spore «den første opprinnelsen» til innlegg som anses å undergrave Indias suverenitet, sikkerhet eller den offentlige orden.

WhatsApp har saksøkt Indias regjering etter at de nye reglene ble innført. Både nettselskapene og personvernaktivister frykter at de vage formuleringene i regelverket gjør at selskapene kan bli tvunget til å identifisere forfatterne bak innlegg som kritiserer regjeringen.