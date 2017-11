Twitter lar deg skrive dobbelt så langt

Det stramme formatet, omtrent like langt som en tekstmelding før telefonene ble smartere, har ført til at folk vrir og vrenger på språket for å få sagt mest mulig på den lille plassen de har til rådighet.

Etter to måneder med testing av lengre meldinger, kunngjorde det sosiale mediet tirsdag at de dobler størrelsen på meldingen – såkalte tweets – til opptil 280 tegn. Selv om testbrukerne raskt tok i bruk den ekstra kapasiteten, viser prøveprosjektet at de fleste etter en stund gikk tilbake til å fatte seg i korthet. Bare 5 prosent av meldingene var på over 140 tegn, og bare 2 prosent var lengre enn 190 tegn, opplyser produktsjef Aliza Rosen.

Det er ikke klart når endringen blir rullet ut, men i nær fremtid vil alle fra Jørgen hattemaker til kong Salomo – og president Donald Trump – kunne skrive dobbelt så langt som det dagens format tillater.

Det vil si: nesten alle. En stor gruppe må fortsatt holde seg innenfor 140 tegn. Det er de som bruker kinesiske, japanske eller koreanske tegn på Twitter, men selskapet sier plassmangel ikke er et problem på disse språkene.