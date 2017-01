Twitter selger utvikleravdeling til Google

Google har kjøpt Fabric, en avdeling hos Twitter som utvikler en modulbasert mobilplattform med samme navn. Plattformen tilbyr utviklere av mobilapper funksjonalitet som blant annet gjør det enkelt å integrere tvitringer i tredjepartsapper, samt for brukere å benytte sin Twitter-konto til innlogging i ellers uavhengige tjenester.

Men plattformen tilbyr også verktøy som utviklere blant annet kan bruke til å analysere app-stabiliteten og brukeratferden.

Twitter skal ha kjøpt Fabric i 2014.

Ifølge en kunngjøring fra Fabric-teamet om oppkjøpet, er Fabric-plattformen i bruk på mer enn 2,5 milliarder aktive enheter. Plattformen brukes av drøyt 580 000 utviklere.

Mobil- og webapper

Nå blir Fabric-teamet en del av Googles Developer Products Group.

– Da vi møtte teamet hos Google innså vi raskt at vi har samme mål – å hjelpe mobilteam å utvikle bedre apper, å forstå brukerne og å få forretningen til å vokse. Fabric og Firebase har i dag mobilplattformer med unike styrker i dagen marked. Vi er begeistret over å kunne kombinere disse plattformene til å lage den beste mobilutviklerplattformen på markedet i dag, heter det i blogginnlegget.

Det loves i blogginnlegget at oppkjøpet ikke vil medføre at dagens brukere av Fabric-produktene vil måtte foreta seg noe med det aller første. Men det vil bli nye tjenestebetingelser. Et utkast til disse er tilgjengelige her.

Integreres med Firebase

Også Firebase er teknologi og kompetanse som Google har kjøpt opp. Dette skjedde i 2014. Selskapet har i ettertid utvidet omfanget av denne plattformen betydelig.

Sammensmeltingen av Fabric og Firebase ventes å ville skje over ganske lang tid, men Firebase-produktsjef Francis Ma skriver i et blogginnlegg at Fabrics Crashlytics trolig blir det primære verktøyet for krasjrapportering i Firebase og vil utvides med det arbeidet Firebase-teamet allerede har lagt ned på dette området.

Hva som vil skje med de øvrige Fabric-tilbudene, er foreløpig uklart. Men det loves mer informasjon i ukene som kommer. Det primære målet ser uansett ut til å være å slå sammen det beste i Firebase med det beste i Fabric.

Jack Dorsey, CEO i Twitter, skriver i et blogginnlegg at Fabric selges fordi selskapet ønsker å konsentrere seg om kjerneproduktene. Salget skal ikke bety at selskapet legger ned satsingen på å støtte eksterne utviklere gjennom API-er og plattformer.