Twitter slår ikke lenger ned på desinformasjon om korona

Regelverket som tidligere ble brukt for å holde åpenbar feilinformasjon ute fra Twitter, ble fjernet onsdag i forrige. Arbeidet med å gjenåpne stengte kontoer skal være i full gang.

Disse reglene ble innført i 2020 for å stanse spekulasjoner og direkte usannheter om viruset og vaksine.

Den gang sa Twitter at dette ble gjort for å advare folk som kunne komme til å bruke udokumenterte behandlingsmåter eller unndra seg vaksine. Over 100.000 meldinger ble fjernet, og over 11.000 kontoer ble stengt, ifølge tidligere meldinger.

Beslutningen i 2020 ble møtt med mye kritikk, særlig fra høyreorienterte grupperinger i det politiske landskapet i USA.

Twitter-eier Elon Musk har gjentatte ganger tonet ned pandemien. Han er kritisk til nedstengninger som flere ganger har bremset produksjonen ved hovedanlegget til Tesla i USA. Han innrømmer å ha vært smittet med korona i to runder.