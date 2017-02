Twitter taper enda mer

Twitters underskudd var større i fjerde kvartal enn ett år tidligere, samtidig om veksten i antall brukere har dabbet av. Toppsjefen er likevel optimistisk.

Håpet om at Twitter vil bli et lønnsomt selskap, svinner som følge av tallene som ble lagt fram torsdag. Selskapet måtte notere seg et underskudd i fjerde kvartal på nær 1,4 milliarder kroner, mens det i samme periode for ett år siden lå på knapt 750 millioner kroner.

Samtidig økte inntektene i fjerde kvartal med 1 prosent, noe som utgjorde nær 6 milliarder dollar.

– Et endringens år

Twitter hadde ved utgangen av fjoråret 319 millioner aktive brukere per måned – 4 prosent flere enn ett år tidligere. De flittigste Twitter-brukerne er gjerne politikere, kjendiser og journalister, og selskapet har det siste året gjort mye for å nå ut til andre brukergrupper, uten at det har ført til et markant oppsving.

Ifølge toppsjef Jack Dorsey var 2016 et endringens år, der selskapet rettet oppmerksomheten på hvorfor folk bruker Twitter.

– Det er den raskeste måten å se hva som skjer og hva alle snakker om, sier Dorsey, som mener at selskapet har greid å snu en nedadgående trend i antall lesere i tillegg at bruken igjen er på vei opp.

I tre kvartaler på rad har antall daglige aktive brukere økt, og ifølge Dorsey fortsetter "den sterke veksten".

Twitter melder samtidig at det vil jobbe videre for å sikre lønnsomhet i løpet av 2017. (©NTB)