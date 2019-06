Twitter tar grep mot regelbrudd fra politikere

– Tidligere har vi tillatt visse meldinger som har brutt med våre regler, å forbli synlig på Twitter fordi det var i offentlighetens interesse. Men det var uklart når og hvordan vi kom fram til disse beslutningene, skriver Twitter i et blogginnlegg torsdag.

– For å rydde opp i det, innfører vi en ny regel som vil bidra til bedre oppklaring i slike situasjoner, og som åpner for at vi kan dele mer om når og hvordan vi bruker regelen, heter det i blogginnlegget.

Verifiserte politikere og embetsfolk som har over 100.000 følgere vil få innlegg som er i strid med Twitters regelverk, mørklagt med en beskjed om at meldingen er et brudd på Twitters regler. Beskjeden kan klikkes bort og så får man se meldingen i sin helhet.

Det Twitter gjorde mot meg er utrolig

Twitter skal også nedprioritere meldinger som bryter reglene slik at de blir sett av færre folk.

Onsdag kritiserte Trump selskapet for å ha blokkert en melding. Twitter viser tilbøyelighet overfor Demokratene og hat overfor Republikanerne, hevdet han.

– Det Twitter gjorde mot meg er utrolig. Jeg har millioner av følgere, men jeg kan fortelle at Twitter gjør det veldig vanskelig for folk å følge meg på Twitter, og de gjør det veldig vanskelig for meg å nå fram med budskapet, skrev han.

Twitter og andre sosiale medier har i økende grad begynt å slå ned på hatske innlegg, ekstremistpropaganda og konspirasjonsteoretikere.

(©NTB)