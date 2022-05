Kayvon Beykpour, en av Twitters direktører, går ut døra etter sju år i selskapet. I en rekke meldinger på plattformen torsdag, skriver Beykpour at administrerende direktør Parag Agrawal «ba meg om å dra, etter å ha fortalt at han ønsker å ta laget i en annen retning».

Også produktsjef Bruce Falck er sparket, ifølge en Twitter-melding som senere ble slettet. I biografi-seksjonen på profilen hans, står det torsdag «arbeidsløs».

Musks avtale om å kjøpe Twitter for rundt 44 milliarder dollar ble kunngjort i april, men den må godkjennes av aksjonærer i selskapet og kontrollorganene. Det ventes at oppkjøpet blir endelig godkjent senere i 2022, og at Musk går inn som sjef for minst en liten stund.

Både Twitter og Tesla har slitt på børsen denne uka. Investorer har latt seg stresse av både rettslige problemer for Musk og muligheten for at oppkjøpet kan distrahere 50-åringen fra driften av verdens mest verdifulle bilprodusent.

Tesla har slitt mest, med en nedgang på 16 prosent for uka ved børsslutt torsdag. For Twitter er fallet på 9,5 prosent siden helga. Til sammenligning har den bredt sammensatte S&P 500-indeksen på Wall Street krympet med 4,7 prosent i samme periode.

Wall Street Journal meldte onsdag at amerikanske tilsynsmyndigheter etterforsker Musks sene kunngjøring av at han hadde kjøpt mer enn 5 prosent av aksjene i Twitter. Nå eier han mer enn 9 prosent.