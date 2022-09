Twitters aksjeeiere godtar Musk-oppkjøp

Twitters aksjeeiere har nesten enstemmig godkjent avtalen med Elon Musk fra tidligere i år om kjøp av selskapet.

Basert på en foreløpig opptelling stemte 98,6 prosent av eierne for en avtale om å godkjenne oppkjøpet.

Det åpner juridisk for at Twitter kan tvinge Musk til å gjennomføre kjøpet etter at han ensidig opphevet kjøpsavtalen i juli.

Musk hadde opprinnelig avtalt å kjøpe Twitter, som nå er verdsatt til 32 milliarder dollar, for 44 milliarder. Men i juli trakk han seg med den begrunnelse at Twitter ikke hadde innfridd betingelsene.

Ifølge Musks advokater har ikke Twitter gitt nok informasjon til å støtte opp om påstanden om at bare 5 prosent av brukerne av meldingstjenesten er falske.