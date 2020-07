Tyrkia har vedtatt omstridt lov som regulerer sosiale medier

Loven er blitt kraftig kritisert av menneskerettighetsaktivister, som mener den vil føre til sensur av ytringer på sosiale medier.

Den krever at mediegiganter som Facebook og Twitter har lokale kontorer i Tyrkia og at selskapene føyer seg når tyrkiske domstoler beslutter at innhold må fjernes. Hvis ikke risikerer de store bøter eller restriksjoner som vil føre til at plattformene ikke kan brukes lenger.

Fra nå av må dessuten tyrkiske brukerdata lagres på servere i Tyrkia.

Loven gjelder for nettsteder som har over 1 million besøk daglig.