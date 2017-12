Tysk etterretning advarer mot LinkedIn-spionasje

Kinesiske spioner bruker LinkedIn til å kartlegge tyske politikere og embetsfolk, muligens for å rekruttere dem som informanter.

Det hevder det tyske etterretningsorganet Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), gjengitt av Reuters.

Mer enn 10.000 tyskere skal ha blitt kontaktet av falske profiler, forkledd som konsulenter, hodejegere, studenter, forskere eller representanter fra tenketanker, skriver nyhetsbyrået.

Identifiserer falske profiler

BfV har i helgen gått til det uvanlige skritt å navngi en håndfull av de antatt falske kontoene som etterretningstjenesten har avdekket i sine undersøkelser. Dette for advare mot spionasje på det sosiale nettverket.

Det inkluderer profiler som hodejeger «Rachel Li» ved firmaet Rise HR, prosjektleder «Alex Li» ved Center for Sino-Europe Development Studies og «Laeticia Chen» ved China Center of International Politics and Economy.

Flere europeiske land

Ifølge en gjennomgang av Reuters skal flere av dem ha knyttet kontakt med høytstående diplomater og politikere også fra andre europeiske land, uten at det fremgår hvilke land.

– Dette er et bredt forsøk på å infiltrere utvalgte parlamenter, departement og offentlige myndigheter, sier lederen for BfV Hans-Georg Maassen, ifølge BBC.

Kina har tidligere nektet for lignende beskyldninger om at landet driver med kyberspionasje. Foreløpig har de ikke svart på påstandene fra tysk etterretning.

– Ideelt til sosial manipulasjon

Det er ikke første gang det blir advart mot falske LinkedIn-profiler. For to år siden skrev digi.no at IT-sikkerhetsfolk var forsøkt kartlagt av personer som ikke eksisterer.

– Generelt er jeg ikke overrasket over at sosiale medier brukes til informasjonsinnhenting, som kan ha ulike formål. Det er et universelt problem med sosiale medier at informasjonsinnhenting er ganske ideelt til det jeg kaller sosial manipulasjon. Vi har ved tidligere angrep mot norske virksomheter sett eksempler på at man har hentet inn betydelig mengder informasjon i forkant av angrepet, sa fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til digi.no den gangen.